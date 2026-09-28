Buscan a Morena, una adolescente de 16 años desaparecida en La Lonja

La Policía de Salta busca a Morena Luisana Sulca, de 16 años, quien se ausentó de su domicilio el pasado 21 de septiembre.

Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 10 La Lonja y, a partir de ese momento, distintas áreas policiales activaron el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas.

La investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Penal Delegación San Lorenzo.

Morena es de tez morena, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello negro, largo y con flequillo. Al momento de ausentarse vestía una camiseta azul y blanca y un pantalón de jean claro.

La Policía solicitó a la comunidad aportar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.