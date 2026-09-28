Buscan a Morena, una adolescente de 16 años desaparecida en La Lonja

La joven se ausentó de su domicilio el 21 de septiembre. La Policía activó el protocolo de búsqueda y trabaja con intervención de la Fiscalía de San Lorenzo.
 
Policiales28/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

BUSQUEDA DE MORENA

La Policía de Salta busca a Morena Luisana Sulca, de 16 años, quien se ausentó de su domicilio el pasado 21 de septiembre.

Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 10 La Lonja y, a partir de ese momento, distintas áreas policiales activaron el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas.

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La investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Penal Delegación San Lorenzo.

Morena es de tez morena, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello negro, largo y con flequillo. Al momento de ausentarse vestía una camiseta azul y blanca y un pantalón de jean claro.

La Policía solicitó a la comunidad aportar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

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