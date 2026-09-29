Scaloni definió quién llevará la cinta de capitán después de Messi

Lionel Scaloni confirmó este martes quiénes asumirán como nuevos capitanes de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi. El entrenador dio a conocer la decisión durante una conferencia de prensa previa al amistoso frente a Bolivia en Córdoba.

El primero en la nueva línea de capitanes será Cristian “Cuti” Romero. Por detrás estarán Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, quienes también podrán llevar la cinta en los próximos partidos.

“No buscamos un caudillo al que los compañeros le tengan miedo, buscamos gente positiva y buena gente para suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil. El grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”, explicó Scaloni.

El entrenador se detuvo especialmente en el nuevo rol de Romero y las responsabilidades que implicará convertirse en el principal capitán del equipo. “A partir de ahora tendrá que demostrar lo que es llevar la cinta, el comportamiento es único, todos querrán imitarlo a él y tendrá que mejorar en muchas cosas”, señaló.

Scaloni reconoció que ya había conversado con el defensor sobre esa posibilidad cuando ocupaba el tercer lugar en la línea de capitanes, detrás de Messi y Nicolás Otamendi.

“Cuti es un futbolista que a veces es demasiado voluntarioso, habrá que mejorar porque es el capitán y todo el mundo va a estar mirándolo. Lo hablé con él cuando le ofrecimos hace un tiempo ser el tercer capitán detrás de Leo y Ota”, recordó.

Durante la conferencia, Scaloni también anticipó que Messi llegará al país durante el fin de semana, después del amistoso de Argentina frente a Burkina Faso. Incluso bromeó con la posibilidad de que vuelva a jugar antes de su despedida: “Igual si quiere jugar el 3 de octubre, puede”.

El encuentro frente a Benín marcará la despedida de Messi de la Selección argentina después de dos décadas de trayectoria con la camiseta albiceleste.

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