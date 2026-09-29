Rojo se reunirá con Milito y la dirigencia de Racing para pedir que negocien con Estudiantes

Tras la eliminación por Copa Argentina, el experimentado defensor mantendrá un diálogo con la dirigencia de Racing, en donde pedirá su salida al “Pincha” para disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

En la previa al encuentro ante Boca, el propio jugador le había dado el ok a los directivos del conjunto platense para que avancen con las negociaciones si su equipo quedaba eliminado. En principio, el "Pincha" estaría dispuesto a pagar una compensación económica por la ruptura de contrato anticipada.