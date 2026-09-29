La Selección Argentina realizó su último ensayo en Ezeiza antes de viajar a Córdoba. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este miércoles a Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primer amistoso después del Mundial.
Rojo se reunirá con Milito y la dirigencia de Racing para pedir que negocien con Estudiantes
Deportes29/09/2026
Tras la eliminación en la Copa Argentina, el experimentado defensor mantendrá un diálogo con la dirigencia de la Academia, en el que pedirá su salida del “Pincha” para disputar las semifinales de la Copa Libertadores
Tras la eliminación por Copa Argentina, el experimentado defensor mantendrá un diálogo con la dirigencia de Racing, en donde pedirá su salida al “Pincha” para disputar las semifinales de la Copa Libertadores.
En la previa al encuentro ante Boca, el propio jugador le había dado el ok a los directivos del conjunto platense para que avancen con las negociaciones si su equipo quedaba eliminado. En principio, el "Pincha" estaría dispuesto a pagar una compensación económica por la ruptura de contrato anticipada.
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