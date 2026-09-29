Dani Alves llega a Salta para compartir su testimonio de fe en el Delmi

Dani Alves llegará a Salta para compartir su testimonio de vida y su mensaje de fe en un encuentro que tendrá como escenario el estadio Delmi. El brasileño, de extensa trayectoria internacional y ganador de múltiples títulos durante su carrera, atraviesa desde hace algunos años una etapa alejada del fútbol y vinculada especialmente a la espiritualidad.

El exjugador de Barcelona, Sevilla, Juventus y Paris Saint-Germain, entre otros clubes, comenzó a participar de encuentros religiosos y a difundir mensajes cristianos a través de sus redes sociales. En distintas apariciones públicas ha hablado sobre el lugar que ocupa actualmente la fe en su vida y sobre la experiencia que atravesó durante su tiempo en prisión.

La llegada a Salta también vuelve a poner en escena la historia reciente del brasileño. Alves permaneció 14 meses en prisión preventiva en España tras ser acusado de agresión sexual. En 2024 había sido condenado en primera instancia a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa condena y lo absolvió. La Fiscalía recurrió posteriormente esa decisión.

Desde entonces, Alves hizo pública una transformación personal vinculada a la religión. En sus intervenciones ante comunidades cristianas ha relatado cómo encontró en la fe un nuevo camino y ha compartido reflexiones relacionadas con su experiencia personal.

Su participación en encuentros religiosos ya generó repercusión en España. En una presentación ante jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, por ejemplo, fue invitado especialmente para compartir su testimonio. La propia congregación aclaró que Alves no es miembro de la iglesia ni forma parte de su equipo pastoral.

Ahora, ese mensaje llegará a Salta. El estadio Delmi será el escenario elegido para recibir a una figura que durante más de una década fue protagonista de los grandes escenarios del fútbol mundial y que hoy transita una etapa completamente diferente de su vida.

La presencia de Dani Alves promete generar expectativa entre quienes quieran conocer de primera mano su historia, su experiencia personal y el mensaje de fe que actualmente comparte en distintos espacios.