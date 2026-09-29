Palabra de Scaloni y viaje a Cordoba

La Selección Argentina entra en la recta final de su preparación para volver a jugar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este miércoles a Bolivia en Córdoba y, antes de emprender el viaje, el entrenador habló en conferencia de prensa y luego encabezó el último entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Después del fin de semana libre, el plantel retomó los trabajos el lunes con una práctica en la que Scaloni comenzó a ajustar cuestiones tácticas. El cuerpo técnico trabajó especialmente sobre movimientos defensivos y ofensivos, variantes posicionales y ejercicios de fútbol reducido.

En ese ensayo, el entrenador probó diferentes alternativas de cara al compromiso frente a Bolivia. El plantel fue dividido en tres equipos y realizó cuatro bloques de fútbol reducido, mientras que Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continuaron con trabajos diferenciados. Tagliafico ya comenzó además a realizar tareas de campo junto a un fisioterapeuta.

La actividad de este martes será la última antes del viaje a Córdoba. La agenda oficial de AFA estableció para las 14:15 la conferencia de prensa de Scaloni y, posteriormente, a las 15:30, el entrenamiento, con los primeros minutos abiertos para los medios acreditados.

Un nuevo escenario para la Selección

El partido frente a Bolivia tendrá un significado especial porque será el primer encuentro de Argentina después de la final del Mundial 2026 y marcará el comienzo de una etapa con varias caras nuevas en el plantel.

Scaloni trabaja con una convocatoria que combina futbolistas experimentados con jóvenes que buscan ganarse un lugar en el seleccionado. Entre las novedades aparecen nombres como Santiago Beltrán, Leonardo Balerdi, Valentín Gómez, Román Vega, Tomás Palacios, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Tobías Andrada, Santiago Castro, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Leonel Flores.

En Córdoba, además, Argentina no contará con Lionel Messi para este primer encuentro. El capitán se sumará posteriormente al plantel para los compromisos que continuarán frente a Burkina Faso y Benín.

Jhon Ospina será el árbitro

La AFA confirmó también la terna arbitral para el encuentro ante Bolivia.

El colombiano Jhon Ospina será el árbitro principal, mientras que sus compatriotas Miguel Roldán y Roberto Padilla serán los asistentes. El cuarto árbitro será Carlos Ortega, también de Colombia.

Argentina y Bolivia se enfrentarán este miércoles 30 de septiembre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Kempes tendrá aforo reducido

El partido tendrá además una particularidad en las tribunas. Por una sanción impuesta por FIFA, el estadio Mario Alberto Kempes tendrá una restricción de aforo.

La medida contempla el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos. La sanción está vinculada a cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios registrados durante partidos de Argentina frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

En concreto, la Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá cerrada al público. La Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.

Además, la Platea Este Roberto Gasparini estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales.

Córdoba espera a la Selección

Con el último entrenamiento en Ezeiza y la conferencia de Scaloni como antesala, Argentina ya tiene todo preparado para viajar a Córdoba.

El encuentro ante Bolivia será el primero de una serie de tres amistosos que continuará el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso, en el Monumental, y finalizará el martes 6 ante Benín, también en Buenos Aires.

Este último partido tendrá como protagonista a Lionel Messi, que tendrá su despedida del seleccionado argentino ante el público nacional.

Pero antes estará Córdoba. Este miércoles, desde las 21, la Selección volverá a salir a la cancha y Scaloni comenzará a darle forma al nuevo equipo argentino.