Salta Basket presenta su plantel y ya piensa en una nueva temporada

Salta Basket comienza a palpitar una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. Este martes, desde las 17, el conjunto salteño realizará la presentación oficial de su plantel para la temporada 2026/27, en un evento que tendrá lugar en Concept, Belgrano 1661.

Los Infernales se preparan para un nuevo desafío en la segunda categoría del básquet argentino, con el objetivo de ser protagonistas de la competencia y representar nuevamente a Salta a nivel nacional.

La presentación permitirá conocer oficialmente a los jugadores que integrarán el plantel durante una temporada que se pondrá en marcha en octubre.

El debut de Salta Basket está previsto para el 19 de octubre, cuando enfrentará a Hindú, en el inicio de una nueva ilusión para el equipo salteño.

Con la presentación oficial, comenzará también la cuenta regresiva para una temporada en la que Los Infernales buscarán volver a hacerse fuertes y llevar nuevamente el básquet salteño a los primeros planos de la Liga Argentina.