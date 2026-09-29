Máximo Kirchner: “Los argentinos tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”



Máximo Kirchner volvió a poner a Vaca Muerta en el centro de la discusión política y reclamó que el crecimiento de la producción energética argentina se traduzca en beneficios concretos para las familias, las pymes y la industria.

El diputado nacional formuló el planteo durante el cierre del Tercer Congreso de Educación “Imaginar y Transformar”, realizado en Mar del Plata, donde cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y vinculó el desarrollo energético con la discusión por tarifas, producción y distribución de ingresos.

“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”, sostuvo Kirchner.

El legislador reclamó que un país productor de petróleo y gas pueda ofrecer combustibles a precios acordes a esa condición y que las familias puedan afrontar el costo del gas domiciliario.

También puso el foco sobre el impacto energético en el sector productivo. Kirchner sostuvo que las pymes y la industria necesitan acceder al gas a valores que les permitan competir con empresas de otras economías.

En ese marco, cuestionó que el desarrollo de Vaca Muerta quede asociado exclusivamente al crecimiento de las exportaciones.

“No se tiene que ir todo el gas argentino a países vecinos ni a San Pablo. Tiene que darle crecimiento y trabajo a la Argentina”, afirmó.

El diputado defendió, sin embargo, la posibilidad de exportar energía y de que las empresas del sector obtengan rentabilidad, aunque sostuvo que deben existir límites cuando esas ganancias conviven con dificultades económicas para la población.

“El límite es el sufrimiento de tu pueblo”, planteó.

Kirchner también reivindicó la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la construcción del gasoducto como antecedentes del crecimiento actual de la producción energética.

En ese sentido, afirmó que el superávit energético actual tiene origen en decisiones tomadas durante gobiernos peronistas.

El discurso buscó instalar una discusión política sobre el destino de los recursos generados por Vaca Muerta: cuánto debe destinarse a exportaciones y cuánto debe traducirse en menores costos energéticos para el mercado interno.

Kirchner vinculó además ese debate con la reciente modificación del régimen de Zona Fría y cuestionó que millones de usuarios hayan perdido beneficios en las tarifas de gas.

La discusión aparece en un momento de fuerte expansión de Vaca Muerta y de crecimiento de las exportaciones energéticas, mientras el Gobierno nacional busca atraer nuevas inversiones hacia petróleo, gas e infraestructura.

Para el dirigente de Unión por la Patria, el desafío no pasa solamente por aumentar la producción o conseguir inversiones, sino por definir de qué manera esa expansión se refleja en la economía cotidiana de los argentinos.