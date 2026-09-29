Ravier respaldó a Milei: “Las 20 mil personas son posibles terroristas”

El vocero presidencial, Adrián Ravier respaldó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la política migratoria y sostuvo que las personas deportadas del país podían representar una amenaza para la seguridad nacional.

Consultado por los dichos del mandatario, Ravier afirmó que “las 20 mil personas son posibles terroristas” y defendió la necesidad de reforzar los controles fronterizos.

“Pueden amenazar la seguridad nacional”, sostuvo el legislador. En ese sentido, planteó que la política migratoria debe contemplar mecanismos destinados a impedir el ingreso o permanencia en el país de personas que puedan representar un riesgo.

“Es importante proteger las fronteras y cuidar a los argentinos”, agregó. Las declaraciones aparecen después de que Milei reivindicara públicamente la expulsión de miles de extranjeros durante su gestión y vinculara esa política con cuestiones de seguridad.

Ravier acompañó esa postura y consideró que las deportaciones forman parte de las herramientas con las que cuenta el Estado para proteger el territorio nacional.

Sin embargo, la referencia a “posibles terroristas” corresponde a la interpretación expresada por el propio diputado. No implica que las 20 mil personas mencionadas hayan sido formalmente identificadas, investigadas o condenadas por delitos de terrorismo.

La discusión se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsado por el Gobierno nacional, que incorporó mayores controles de ingreso y permanencia de extranjeros y amplió las causales para disponer expulsiones.

El debate volvió así a cruzar dos cuestiones que el oficialismo viene vinculando con frecuencia: política migratoria y seguridad nacional.