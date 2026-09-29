Máximo Kirchner: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad”



Máximo Kirchner volvió a colocar a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la discusión por el futuro electoral del peronismo y sostuvo que su ausencia en una boleta reduce de manera significativa la competitividad del espacio.

Durante una extensa entrevista con Infobae en Vivo, el diputado nacional fue consultado sobre las dificultades del peronismo para recuperar terreno electoral y el peso que conserva la expresidenta dentro del movimiento.

“Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde competitividad, mucha”, afirmó.

Kirchner aclaró que esa situación no significa necesariamente que el peronismo no pueda ganar sin ella, pero reivindicó el desempeño electoral de la expresidenta.

“La capacidad electoral de Cristina está vista. Fue tres veces en una boleta presidencial: dos veces fue electa presidenta y otra vicepresidenta”, señaló.

El dirigente también volvió a defender el liderazgo político de Cristina dentro del PJ y consideró que debería ser una figura “mucho más valorada y cuidada” por la dirigencia peronista.

Durante la entrevista, Máximo Kirchner repasó además las distintas corrientes que conviven actualmente dentro del espacio, entre ellas los sectores vinculados a Axel Kicillof, Sergio Massa, gobernadores provinciales y el propio kirchnerismo.

Y ante una eventual interna presidencial entre Kicillof y Massa, evitó optar por alguno de los dos: “Para Cristina, siempre”, respondió cuando le preguntaron a quién votaría en unas PASO.

El diputado fue aún más lejos cuando le plantearon cuál debería ser el escenario ante un eventual regreso del peronismo al poder.

“Yo creo que el próximo gobierno, si es peronista, la presidenta debe ser Cristina”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de una discusión interna sobre cómo reorganizar al peronismo después de la derrota electoral de 2023 y qué liderazgo debería encabezar una eventual candidatura presidencial en 2027.

Máximo Kirchner también reconoció que el último gobierno del Frente de Todos generó frustraciones entre sus propios votantes y admitió que el espacio necesita recuperar credibilidad.

Sin embargo, diferenció a Cristina del gobierno encabezado por Alberto Fernández y sostuvo que la expresidenta conserva un nivel de identificación política y electoral propio.

La entrevista volvió así a exponer uno de los debates centrales dentro del peronismo: si el espacio debe construir una nueva conducción o seguir organizándose alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.