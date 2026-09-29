La Justicia ordenó internar por 90 días a Pity Álvarez

La Justicia dispuso la internación involuntaria por 90 días de Cristian “Pity” Álvarez, en medio del juicio que enfrenta por el homicidio de un vecino. La medida fue adoptada después de que el cantante intentara abandonar el Hospital Tornú, donde se encontraba internado por una crisis hipertensiva.

Según informó TN, un Juzgado Civil determinó que Álvarez continúe por el momento en ese centro de salud hasta que se defina su posible traslado a una institución especializada en salud mental. Mientras dure la medida, la dirección del hospital deberá informar a la Justicia cada 30 días sobre su evolución.

La resolución también ordenó adoptar las medidas necesarias para evitar que el músico interrumpa el tratamiento antes de recibir el alta médica. Incluso contempla la posibilidad de disponer una consigna policial si los profesionales lo consideran necesario.

Además, la Justicia pidió a la Clínica Dharma que informe en un plazo de 48 horas si está en condiciones de recibirlo para una eventual internación. En caso de requerirse un centro especializado, también se solicitó a SADAIC que gestione una vacante de manera urgente.

La decisión se conoció mientras continúa el proceso judicial contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de un vecino. La internación podrá revisarse antes de cumplirse los 90 días si desaparecen las circunstancias que motivaron la medida; cualquier eventual extensión deberá ser evaluada nuevamente por la Justicia.