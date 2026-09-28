Operarios de Aguas del Norte fallecidos: piden que “Jarsún se ponga a disposición de la justicia”

En diálogo con Aries, Carmen Flores, la madre de Emmanuel Aguirre, exigió una investigación a fondo de las responsabilidades dentro de la empresa por los hechos ocurridos el 5 de mayo en la localidad de Rivadavia Banda Sur. Por ello apuntó contra el presidente de Aguas del Norte en la cadena de mandos. La mujer recordó que su hijo de 24 años y su compañero Raúl Torres, un padre de familia de 42 años, murieron por aspirar un gas tóxico sin contar con equipos de seguridad básicos, cuando trabajaban para desobstruir una cañería de cloacas.

Por esta causa están imputados por homicidio culposo y lesiones graves, cuatro funcionarios de Aguas del Norte: Marcos Cuellar; Javier Paredes, María Arias Medrano y Flavio Nicolás Díaz. Los imputados son el jefe Operativo-Supervisor, el gerente Operativo del Interior Provincial, el coordinador de Higiene y Seguridad y la responsable del Área de Higiene y Seguridad.

“No declaran nada, se llamaron al silencio, en dos oportunidades fueron solicitados por la fiscalía de Pichanal, ellos son intermedios en la cadena de responsabilidad”, afirmó Flores y agregó: “al presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, al parecer nadie lo toca, está escudado por el poder”.

Flores advirtió que Jarsún los acusa de usar políticamente el caso en su contra. “Dice que no tiene nada que ver, pero manda mensajes de WhatsApp a la familia diciendo que es aberrante lo que nosotros hacemos en pedido de justicia”.

La madre del operario remarcó que la muerte de su hijo se debe a órdenes que recibió a pesar de no contar con los elementos mínimos de seguridad: “Mi hijo murió trabajando, le dijeron que debía desobstruir con sus manos una cloaca de ocho metros de profundidad a las ocho de la noche, para poder solucionarle a la comunidad el mal servicio que prestan allá en Rivadavia”, aseguró. “No tenía arnés, nadie lo pudo sacar a tiempo; no tenía mameluco, no tenía máscara, no habían medido los gases, el sulfuro de hidrógeno le reventó el corazón en segundos. No fue un accidente, estaban desprovistos de todo”, insistió.