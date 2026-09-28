Finca Carina: juzgan a los 12 de la “aduana paralela” que recaudaba $3 millones por día

El fiscal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, presentó la acusación y describió el funcionamiento de una verdadera “aduana paralela” montada a orillas del río Bermejo. Según la Fiscalía, la organización cobraba un arancel por cada vehículo y por la cantidad de bultos transportados, además de contar con puestos de seguridad y comida y utilizar gomones para trasladar la mercadería desde Bolivia.

La investigación estimó que por el lugar circulaban unos 300 vehículos diarios y que los cobros generaban alrededor de $3 millones por día. A su vez, un informe de la División Aduana de Orán de ARCA-DGA calculó en $2.975.392.851,56 el movimiento económico correspondiente a la mercadería ilegal que circulaba por la finca.

Una estructura junto al río Bermejo

La investigación se inició el 26 de mayo de 2025, a partir de indicios sobre actividades ilegales en Finca Carina. La propiedad, ubicada a unos dos kilómetros de Aguas Blancas, sobre la ruta nacional 50, está integrada por dos catastros y tiene salida directa al río Bermejo, límite natural con Bolivia.

Según la acusación, desde la costa ingresaban los gomones con la mercadería y luego la carga era trasladada por un camino interno hasta la ruta nacional 50. Ambas parcelas estaban conectadas por un camino que, de acuerdo con la Fiscalía, había sido habilitado y mantenido clandestinamente por los acusados.

Una de las parcelas fue adquirida el 10 de febrero de 2025 por Gladys Salazar, quien pagó $20 millones a su hermano. La otra figura a nombre de Blanca Cortez, aunque estaba materialmente ocupada por integrantes de la familia Cardozo y resultaba clave por su acceso directo al río.

La Fiscalía sostuvo que no se trataba de hechos aislados, sino de una organización estable, con división de roles y funciones específicas para sostener el circuito de contrabando y obtener ganancias económicas.

Para reunir las pruebas se realizaron tareas de campo e inteligencia a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional. La investigación incluyó intervenciones telefónicas y la utilización de un agente revelador.

El allanamiento puso fin al circuito

La estructura fue desarticulada con el allanamiento del 4 de agosto de 2025. En el operativo fueron detenidos 11 de los imputados, se secuestraron evidencias y se dispuso la clausura de la propiedad.

Los 12 acusados son José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Virginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.

Además, existen otros tres imputados detenidos posteriormente a la elevación de la causa a juicio. Entre ellos se encuentra quien es señalado por la Fiscalía como el presunto jefe de la organización, detenido el 8 de agosto pasado en Bolivia.

Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita y como partícipes necesarios del contrabando de mercadería, agravado por el número de intervinientes y por el monto, por hechos registrados en distintas fechas de julio y agosto de 2025.

El debate está a cargo de los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci y continuará este martes, cuando avance el proceso por el funcionamiento de la denominada “aduana paralela” que, según la acusación, llegó a movilizar unos 300 vehículos por día y generar $3 millones diarios en cobros.