La interna de LLA en Salta llegó a la Cámara Electoral: denuncian trabas para afiliarse y competir

La renovación de autoridades de La Libertad Avanza en Salta continúa judicializada. El abogado Óscar “Pino” Rocha Alfaro confirmó en N&N por Aries que presentó una queja ante la Cámara Nacional Electoral luego de que el Juzgado Federal con competencia electoral rechazara el planteo formulado en representación del afiliado Kevin Ferreira.

La discusión alcanza directamente al proceso que consolidó la conducción partidaria encabezada por Alfredo Olmedo, presidente del Consejo Provincial de LLA, y la senadora nacional María Emilia Orozco, presidenta del Congreso Provincial. La elección interna terminó con una única lista, por lo que las autoridades fueron proclamadas sin competencia entre nóminas.

Según explicó Rocha Alfaro, el cronograma partidario comenzó formalmente el 8 de julio, mientras que su publicación en el Boletín Oficial se realizó varios días después. El abogado sostiene que esa diferencia habría limitado las posibilidades de los afiliados de tomar conocimiento del proceso, verificar padrones, afiliarse y eventualmente presentar alternativas.

En la entrevista con Aries, el abogado fue más allá y aseguró que “no hubo posibilidad de afiliación” para sectores interesados en participar. También cuestionó que se hubiera dispuesto una única mesa electoral para toda la provincia, ubicada en barrio Septiembre, en la ciudad de Salta.

Rocha Alfaro sostuvo que a su representado se le “cercenó la posibilidad de participar” y calificó al procedimiento como “cerrado, secretista, antidemocrático”. Se trata, sin embargo, de la posición de la parte reclamante: hasta ahora, la Justicia Federal con competencia electoral en Salta no hizo lugar a esos cuestionamientos, motivo por el cual el caso fue llevado a la instancia superior.

El planteo político de fondo es quiénes pudieron participar de la conformación de la estructura provincial de un partido que actualmente conduce Olmedo en el Consejo Provincial y Orozco en el Congreso partidario. Junto a ellos fueron proclamados, entre otros, Marina Gisel Contreras como vicepresidenta del Consejo, Fernanda Carmen Domínguez como secretaria administrativa y Eduardo Virgili como secretario político.

Rocha Alfaro también recordó durante la entrevista que el espacio provincial que terminó convirtiéndose en La Libertad Avanza tiene antecedentes vinculados al partido que encabezaba Olmedo, y planteó que la discusión actual excede una cuestión meramente formal: apunta a determinar cómo se renuevan las autoridades y qué posibilidades tienen los afiliados de disputar la conducción partidaria.

Ahora será la Cámara Nacional Electoral la que deberá resolver si habilita la instancia contenciosa reclamada por la representación de Ferreira. Rocha Alfaro pretende que las autoridades partidarias deban responder los cuestionamientos formulados sobre la convocatoria, los plazos y las condiciones de participación.