La Mesa Política se reúne para bajar la interna y ordenar el Congreso



La Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada con dos objetivos centrales: contener las diferencias internas que volvieron a hacerse públicas en los últimos días y ordenar una agenda parlamentaria cargada de proyectos que todavía necesitan acuerdos.

El encuentro se produce después de nuevos cruces protagonizados por Patricia Bullrich, una de las integrantes del esquema político del oficialismo.

La senadora nacional marcó distancia de distintas decisiones impulsadas por La Libertad Avanza y cuestionó públicamente la posibilidad de promover juicios políticos contra juezas por sentencias que contradicen leyes defendidas por el espacio libertario, entre ellas el régimen penal juvenil.

Bullrich también expresó reparos frente a un fallo de la Justicia de Formosa contra periodistas, en una posición diferente a la asumida por Javier Milei.

Las diferencias volvieron a generar ruido dentro del Gobierno, especialmente porque en la última reunión de la Mesa Política sus integrantes habían acordado que los desacuerdos debían discutirse puertas adentro.

Milei buscó quitar dramatismo a la situación y aseguró que mantiene una relación “excelente” con Bullrich, aunque reconoció que existen miradas diferentes sobre algunos temas de gestión.

El Presidente sostuvo además que la senadora trabaja de manera coordinada con Karina Milei y Santiago Caputo dentro de las reuniones políticas semanales.

La Mesa está integrada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes cumplen un papel central en las negociaciones parlamentarias y con los gobernadores.

Más allá de las tensiones internas, la reunión tendrá una agenda legislativa intensa.

Entre los principales temas aparecen el Presupuesto 2027, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El Presupuesto cuenta con un nivel de acompañamiento inicial de gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada, aunque todavía quedan aspectos por negociar.

En el caso de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa deberá volver a Diputados luego de las modificaciones introducidas durante su tratamiento en el Senado.

La reforma electoral, en cambio, continúa requiriendo conversaciones adicionales.

El Gobierno pretende avanzar con cambios en las reglas electorales, pero distintos gobernadores reclaman mantener mecanismos de primarias para resolver disputas territoriales dentro de sus espacios políticos.

La negociación está siendo encabezada por Santilli y todavía no existe un acuerdo definitivo.

De esta manera, la reunión de este martes combinará dos necesidades para el oficialismo: recuperar cohesión interna y asegurar los respaldos necesarios para avanzar con una agenda legislativa que concentra varios de los principales objetivos políticos del Gobierno.