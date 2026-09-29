Milei viaja hoy a París para liderar la Argentina Week

El presidente Javier Milei partirá este martes por la noche rumbo a París, donde encabezará desde el miércoles una nueva edición de la Argentina Week, una misión orientada a captar inversiones y presentar ante empresarios europeos las principales oportunidades económicas del país.

Según la agenda oficial, el vuelo presidencial está previsto para las 22 y el arribo a la capital francesa se producirá durante la jornada del miércoles. Ese mismo día comenzarán las actividades con una recepción de bienvenida para los participantes de la Argentina Week en la Embajada argentina en Francia.

La misión se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios argentinos y representantes de grandes compañías europeas.

La agenda económica tendrá como principales ejes la energía, la minería, el agro, la infraestructura, la tecnología, la biotecnología y el comercio internacional.

El jueves será la jornada central de la visita.

Milei expondrá ante los participantes de la Argentina Week en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde el Gobierno buscará mostrar el rumbo de su programa económico y las oportunidades de inversión disponibles en Argentina.

La convocatoria contará además con representantes de compañías internacionales vinculadas con los sectores energético, minero, industrial y financiero.

Entre las actividades previstas habrá reuniones específicas sobre gas, Vaca Muerta, litio, cobre, minerales críticos, agroindustria y nuevas tecnologías.

Tras su participación en la Argentina Week, Milei mantendrá el jueves una reunión privada con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Macron también encabezará una recepción para la delegación argentina que participa de la misión empresarial.

La agenda concluirá el viernes con nuevas actividades económicas y el cierre de la Argentina Week. Posteriormente, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires.

El viaje se produce pocos días después de la participación del mandatario argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y constituye una nueva escala de la estrategia oficial para atraer inversiones extranjeras.