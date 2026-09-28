Milei y Villarruel viajarán a Europa y Bartolomé Abdala quedará a cargo del Poder Ejecutivo



La coincidencia de los viajes internacionales del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel hará que el senador puntano Bartolomé Abdala quede transitoriamente al frente del Poder Ejecutivo nacional durante la próxima semana.

Abdala, presidente provisional del Senado, asumirá esa función a partir del martes por la noche, cuando Milei viaje rumbo a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week.

La vicepresidenta, en tanto, tampoco permanecerá en el país. Villarruel viajará a Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre en el Congreso de los Diputados de España.

El encuentro reunirá a representantes parlamentarios de distintos países iberoamericanos y tendrá entre sus ejes de debate la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

Mientras tanto, Milei encabezará en Francia la Argentina Week, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La agenda estará orientada a promover oportunidades de inversión en sectores como energía, minería, tecnología, salud y comercio.

Entre los gobernadores que participarán de la actividad estará el salteño Gustavo Sáenz, junto a otros mandatarios provinciales.

La ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta activa la línea sucesoria prevista por la Ley 20.972, que habilita al presidente provisional del Senado a ejercer temporalmente la conducción del Poder Ejecutivo.

No será la primera vez que Abdala ocupe ese lugar. Ya lo hizo en diciembre de 2025, cuando Milei se encontraba en Noruega y Villarruel también había viajado a España.