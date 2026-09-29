El Gobierno hace cuentas en el Senado para destrabar sus últimas leyes



La Libertad Avanza encara el tramo final del período ordinario del Congreso con varios proyectos reclamados por el Ejecutivo que todavía no consiguieron los acuerdos necesarios en el Senado.

Después de tres sesiones en menos de un mes y de lograr avances en distintas iniciativas, el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich aprovechará una semana de escasa actividad parlamentaria para recalcular votos y profundizar las negociaciones con bloques aliados.

El objetivo es llegar al 30 de noviembre, fecha en que finaliza el período ordinario, con la mayor cantidad posible de proyectos aprobados.

Uno de los temas pendientes es la reforma de la Ley de Sociedades impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La propuesta incluye una regulación específica para sociedades automatizadas y las denominadas Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas como DAO, vinculadas con contratos inteligentes y tecnología blockchain.

El proyecto deberá sufrir modificaciones para dejar explícita la responsabilidad de personas humanas en esas estructuras societarias.

Otro de los principales obstáculos aparece en torno al denominado Súper RIGI.

La iniciativa contempla beneficios para inversiones superiores a los US$1.000 millones, pero legisladores aliados reclaman cambios para evitar que el régimen incentive de manera excesiva la importación de insumos.

Entre las propuestas aparece establecer que una oferta nacional pueda ser priorizada siempre que su precio no supere en más de un 15% al de una alternativa extranjera en igualdad de condiciones.

Hasta el momento, el oficialismo no logró encontrar una fórmula que garantice los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto.

La reforma en materia de salud mental también continúa bajo negociación.

Las conversaciones avanzaron en los últimos días, aunque persiste una diferencia respecto del rol que deberían tener los psicólogos en decisiones vinculadas con internaciones y medicación.

El Ejecutivo mantiene la postura de que esas determinaciones deben quedar bajo responsabilidad de un médico psiquiatra, aunque los psicólogos integren los equipos interdisciplinarios.

Otro proyecto pendiente es la creación de un mercado de huella de carbono.

La iniciativa ya cuenta con dictamen, pero no logró ser incluida en la última sesión del Senado debido a desacuerdos políticos de último momento.

La propuesta tiene particular interés para varias provincias porque, además de su componente ambiental, podría generar nuevos ingresos a través de mecanismos de compensación de emisiones.

A esa lista se suma la discusión por las PASO.

La Casa Rosada pretende avanzar con una reforma del sistema electoral, pero todavía necesita negociar con gobernadores y bloques provinciales que buscan preservar mecanismos internos para ordenar candidaturas en sus territorios.

Con el cierre del período ordinario cada vez más cerca, el oficialismo deberá decidir en las próximas semanas cuáles de estos proyectos tienen margen real para avanzar y cuáles podrían quedar relegados para sesiones extraordinarias.

El escenario obligará nuevamente al Gobierno a negociar modificaciones con aliados, que en varios de estos debates se convirtieron en decisivos para alcanzar las mayorías necesarias.