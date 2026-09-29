Pagano habló de “rituales” en Olivos y apuntó contra Karina Milei

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a apuntar contra el entorno presidencial y lanzó una de sus acusaciones más llamativas sobre el funcionamiento interno de la Quinta de Olivos.

En una entrevista y luego por su red social "X", la legisladora aseguró que dentro de la residencia presidencial se realizarían supuestos rituales y vinculó esas prácticas con personas cercanas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Hay unos rituales que se hacen dentro de Olivos”, afirmó Pagano, quien además sostuvo que esas prácticas tendrían lugar “sobre todo en lunas llenas”.

La diputada mencionó a Belén Agudiez y señaló que, según la información que recibió, practicaba la religión umbanda. También aseguró que dentro de la Quinta existiría un freezer que no estaría destinado al almacenamiento de alimentos.

Según relató, allí se colocarían nombres, apellidos, domicilios y números de DNI de personas que supuestamente generarían molestias en el entorno de Karina Milei.

Pagano aclaró durante la entrevista que no cree personalmente en ese tipo de prácticas, aunque insistió en que recibió información de personas vinculadas al funcionamiento interno de la residencia presidencial.

Hasta el momento, las afirmaciones relacionadas con rituales y con el supuesto uso del freezer no fueron acompañadas públicamente por documentación o pruebas que permitan corroborarlas.

Los dichos de la legisladora aparecen en medio de una polémica mayor alrededor de la Quinta de Olivos.

Pagano había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en compras de alimentos destinadas a la residencia presidencial, entre ellas importantes cantidades de carne y otros productos.

A partir de ese conflicto, el Gobierno avanzó con una profunda reorganización del funcionamiento interno de Olivos, que incluyó la salida de trabajadores civiles, cambios administrativos y una mayor intervención de la Casa Militar.

El propio Javier Milei reconoció recientemente que la residencia presidencial reforzó de manera considerable sus condiciones de seguridad.

De esta forma, la polémica en torno a Olivos sumó ahora un capítulo inesperado: a las denuncias por contrataciones y alimentos se agregaron las acusaciones de Pagano sobre supuestas prácticas esotéricas dentro de la residencia oficial.