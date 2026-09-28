Elon Musk felicitó a Milei por la desaceleración de la inflación



El empresario Elon Musk volvió a respaldar públicamente al presidente Javier Milei al compartir en X una publicación sobre la evolución de la inflación en Argentina.

“Bravo, Javier Milei”, escribió el dueño de Tesla, SpaceX y X junto a un gráfico que mostraba la fuerte desaceleración del índice de precios desde el inicio de la gestión libertaria.

La publicación destacaba que la inflación mensual pasó del 25,5% registrado en diciembre de 2023 al 1,7% de agosto de 2026.

Este último porcentaje corresponde al Índice de Precios al Consumidor nacional informado oficialmente por el INDEC. El organismo precisó que en agosto los precios aumentaron 1,7% respecto de julio.

Un nuevo respaldo de Musk

No es la primera vez que el empresario expresa públicamente su apoyo a Milei y a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno argentino. Desde el comienzo de la gestión libertaria, ambos mantuvieron encuentros y numerosos intercambios públicos, especialmente a través de X.

En esta oportunidad, Musk concentró su mensaje en la evolución de la inflación, uno de los indicadores que el Gobierno utiliza como principal argumento para defender su programa económico.





El mensaje fue rápidamente replicado por el propio Milei, que volvió a reivindicar la reducción del ritmo de aumento de los precios.

La desaceleración es significativa respecto de los niveles registrados al comienzo de su mandato, aunque la inflación continúa teniendo impacto sobre el poder adquisitivo y la evolución de los ingresos.