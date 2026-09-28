Tormentas fuertes en Salta: EDESA advierte por posibles cortes y pide extremar cuidados

EDESA emitió una serie de recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes que rige este lunes 28 y martes 29 de septiembre en gran parte de la provincia de Salta.

La empresa advirtió que, en este contexto, pueden producirse interrupciones en el suministro eléctrico y pidió a la población extremar las precauciones.

Entre las principales medidas de seguridad, EDESA recomendó que, si ingresa agua a una vivienda, se corte el servicio eléctrico desde el interruptor general de la instalación. También pidió evitar cualquier contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.

Además, advirtió que no se deben retirar por cuenta propia objetos que hayan caído sobre líneas aéreas de energía y recomendó no circular por calles anegadas, permanecer a resguardo y mantenerse en un lugar seguro.

Ante inconvenientes técnicos individuales, los usuarios pueden comunicarse con EDESA por WhatsApp al +54 9 387 549 2222 o al 0800 777 33372. La empresa informó que mantiene un monitoreo constante de la situación.