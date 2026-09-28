Salta será sede de un encuentro nacional sobre volcanología y geotermia



Salta recibirá por primera vez a especialistas de todo el país en volcanología y geotermia, en el marco de un encuentro científico que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

La Primera Reunión Argentina de Volcanología y Geotermia reunirá a investigadores, profesionales y estudiantes vinculados a las Ciencias de la Tierra, con el objetivo de intercambiar conocimientos sobre procesos volcánicos, sistemas geotérmicos y el potencial científico y energético de distintas regiones del país.

Las actividades centrales se realizarán en las instalaciones de COPAIPA, donde habrá conferencias, presentación de trabajos científicos y sesiones de pósteres.

El programa incluirá además salidas de campo en distintos puntos de la provincia. Entre los sectores previstos aparecen la Quebrada de las Conchas y áreas de la Puna, consideradas de especial interés para el estudio de la geología, el volcanismo y los recursos geotérmicos.

La elección de Salta como sede pone el foco en las características geológicas del noroeste argentino, una región con condiciones particulares para el análisis de fenómenos volcánicos y del aprovechamiento de la energía geotérmica.

Durante cinco jornadas, los participantes podrán presentar investigaciones, compartir experiencias y fortalecer vínculos entre universidades, organismos científicos e instituciones relacionadas con el estudio de la Tierra.

El encuentro es organizado por la Comisión de Volcanología y Geotermia (COMVOLGEO), dependiente de la Asociación Geológica Argentina.

La propuesta busca consolidar un nuevo espacio de intercambio científico a nivel nacional y, al mismo tiempo, visibilizar el valor geológico y el potencial de los recursos naturales del norte argentino.