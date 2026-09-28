Campañas, datos y comunicación: la propuesta de Juárez para jóvenes de Salta



La diputada provincial Mónica Juárez lanzó una convocatoria destinada a jóvenes de 18 a 25 años residentes en Salta para participar de un sorteo cuyo premio será un pasaje aéreo a Buenos Aires y el acceso al War Room, una experiencia dedicada a recrear el funcionamiento integral de una campaña presidencial.

La propuesta forma parte de una iniciativa para acercar herramientas de comunicación y participación política a una generación atravesada por nuevas formas de informarse, expresarse y vincularse con lo público.

Durante el War Room, especialistas trabajarán sobre distintos componentes de una campaña: estrategia, encuestas y opinión pública, análisis de datos, comunicación digital, medios, territorio, construcción del discurso y manejo de situaciones de crisis.

Juárez sostuvo que el objetivo excede al concurso y apunta a generar oportunidades de formación.

“Siempre decimos que necesitamos que los jóvenes participen. Pero participar no significa solamente votar o militar. También significa tener herramientas, conocer, preguntar, discutir y formar una mirada propia. Si queremos nuevas generaciones involucradas, tenemos que abrir espacios para ellas”, afirmó.

La legisladora destacó además la importancia de que las oportunidades de capacitación no queden concentradas exclusivamente en los grandes centros urbanos.

“Un joven de Salta tiene que poder acceder a las mismas experiencias y conocimientos. Por eso quiero que alguien de nuestra provincia pueda estar ahí, mirar cómo trabajan los especialistas y regresar con una experiencia que le sirva para su futuro”, agregó.

Podrán participar jóvenes de 18 a 25 años que residan en Salta, ingresando a las redes sociales de Mónica Juárez y completando el formulario habilitado.

El sorteo se realizará el lunes 5 de octubre y el premio cubrirá el aéreo y el pase para participar del War Room.