Peatonales con persianas bajas: qué está abierto este lunes en el centro de Salta

El centro de Salta amaneció este lunes con la mayoría de sus comercios cerrados por el Día del Empleado de Comercio.

Durante un relevamiento realizado por N&N por Aries por las peatonales Florida y Alberdi y distintos sectores del microcentro, se observaron persianas bajas en prácticamente todos los locales.

Entre las excepciones aparecen confiterías, locales de comidas, espacios de venta de desayunos y viandas, farmacias y algún drugstore, actividades que pertenecen a otros rubros y mantienen atención.

También se encontraron algunos pequeños comercios abiertos y atendidos directamente por sus propios dueños, entre ellos una mercería.

Por el contrario, supermercados, mayoristas y la mayoría de los negocios del centro permanecen cerrados, en cumplimiento de la jornada de descanso mercantil.