Peatonales con persianas bajas: qué está abierto este lunes en el centro de Salta
Salta28/09/2026Ivana Chañi
Un relevamiento de Aries mostró un cierre casi total del comercio. Funcionan locales gastronómicos, farmacias, algún drugstore y pequeños negocios atendidos por sus propios dueños.
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