El Señor y la Virgen del Milagro visitan el Penal de Villa Las Rosas

Las Sagradas Imágenes llegan este lunes al Servicio Penitenciario de Salta y permanecerán allí hasta el martes por la tarde. La visita está destinada a la comunidad penitenciaria.
Salta28/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Señor y la Virgen del Milagro realizan este lunes 28 de septiembre una visita al Servicio Penitenciario de Salta, en el Penal de Villa Las Rosas.

La llegada de las Sagradas Imágenes está prevista para las 9 de la mañana, en un encuentro que llevará la celebración religiosa al interior del establecimiento penitenciario.

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La visita fue presentada como una jornada de bendición, esperanza y consuelo para la comunidad penitenciaria, que podrá acompañar la permanencia de las imágenes durante más de un día.

El Señor y la Virgen del Milagro permanecerán en Villa Las Rosas hasta el martes 29 de septiembre a las 17, cuando está previsto que emprendan el regreso hacia la Catedral Basílica de Salta.

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