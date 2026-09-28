Día del Empleado de Comercio: el Mercado San Miguel abre solo hasta las 14

El Mercado San Miguel modificó su horario de atención este lunes 28 de septiembre por el Día del Empleado de Comercio y permanecerá abierto únicamente de 8 a 14.

La medida alcanza también a sus anexos de Ituzaingó 134 y 20 de Febrero 37. El esquema fue acordado entre la Unidad de Administración de Mercados Municipales y los puesteros para acompañar la jornada de descanso sin afectar el abastecimiento.

En cambio, el mercadito General Belgrano, ubicado en 12 de Octubre y Vicente López; el Patio de la Empanada, en avenida San Martín e Islas Malvinas; y el mercadito Evita, en Leguizamón e Ibazeta, mantendrán sus horarios habituales durante toda la jornada.

El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre, aunque este año el descanso gremial fue trasladado excepcionalmente al lunes 28 tras un acuerdo entre la FAECyS y las cámaras empresarias.