“Ha mutado demasiado”: la definición de Rocha Alfaro sobre el Partido Renovador

Óscar “Pino” Rocha Alfaro aseguró que continúa afiliado al Partido Renovador de Salta, aunque dejó una fuerte definición sobre la actualidad del espacio político: “El partido ha mutado demasiado”.

En N&N por Aries, Rocha Alfaro respondió que sigue perteneciendo al Renovador “a pesar de algunos esfuerzos que hicieron para que dejara de serlo” y reivindicó su identidad provincialista.

Al ser consultado sobre si el partido conserva la esencia que tuvo en sus primeros años, fue crítico.

“El partido creo que ya ha mutado, ha mutado demasiado”, sostuvo.

Rocha Alfaro explicó que los intereses, la formación y las experiencias dentro del espacio cambiaron con el paso de los años y admitió que la expectativa que tenía hace tres décadas ya no es la misma.

Pese a esas diferencias, aseguró que seguirá dentro del partido y defendiendo sus posiciones. “Soy partidario y soy un hombre orgánico en estas cosas”, señaló, aunque también dejó abierta la posibilidad de expresar sus ideas en otros espacios políticos que lo convoquen.

El abogado recordó además la tradición provincialista del Renovador y remarcó que mantiene como principio la defensa de “la gente y la provincia por encima de todo”.