Milei aseguró que la Quinta de Olivos “es una base militar” y habló de “enemigos pesados” en el mundo



El presidente Javier Milei afirmó que la Quinta de Olivos recibió tratamiento de “base militar” y justificó el endurecimiento de las medidas de seguridad por la existencia, según sostuvo, de “enemigos pesados” a nivel internacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Luis Majul en LN+, cuando el mandatario fue consultado por los cambios implementados recientemente en la residencia presidencial.

“Hoy la Quinta de Olivos es una base militar”, afirmó Milei, al explicar que el predio cuenta ahora con medidas de seguridad “mucho más profundas” que las existentes anteriormente.

En ese contexto, el Presidente sostuvo: “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”. Luego diferenció esas amenazas de sus adversarios dentro del país, a quienes ubicó en un plano de menor relevancia.

Los cambios en Olivos se produjeron luego de que el Gobierno desplazara parte del personal civil y ampliara las funciones de la Casa Militar dentro de la residencia presidencial. Según informó Infobae, las tareas de cocina, limpieza y atención también quedaron bajo una estructura vinculada a Casa Militar.

Milei explicó que la decisión respondió a “cuestiones de seguridad interna” y sostuvo que la residencia necesitaba un esquema de protección diferente al que mantenía hasta ahora.

Durante la misma entrevista, el Presidente también se refirió a la situación económica, su relación con Patricia Bullrich, las PASO y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.