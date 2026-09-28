Diputados concentra la agenda del Congreso y la reforma electoral sigue frenada en el Senado



La Cámara de Diputados concentrará esta semana la actividad del Congreso con una agenda cargada que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el endeudamiento de las familias y la situación de la discapacidad.

Mientras tanto, en el Senado continúa sin avances la reforma electoral impulsada por el Gobierno, trabada por las diferencias con bloques aliados respecto de la eliminación o suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales de 2027.

Malvinas, la prioridad del oficialismo

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a discutirse este miércoles al mediodía en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

La intención del oficialismo es conseguir dictamen el martes 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.

La propuesta busca endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.

Entre otras medidas, contempla penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitación para operar en el país y la creación de un registro público de infractores.

También prevé la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por distintas áreas del Ejecutivo, que tendrá funciones de coordinación frente a amenazas consideradas graves para el país.

El oficialismo pretende cerrar ese debate antes de ingresar de lleno en el tratamiento del Presupuesto 2027, previsto desde el 13 de octubre.

Endeudamiento: la oposición busca avanzar con un dictamen

Otro de los temas que tendrá movimiento en Diputados será el creciente endeudamiento de las familias.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tienen previsto avanzar el martes con un dictamen sobre una iniciativa impulsada desde la oposición.

La propuesta consensuada dentro de Unión por la Patria plantea declarar una emergencia por 180 días, con posibilidad de prórroga, limitar tasas, gastos y comisiones de tarjetas y billeteras virtuales y establecer planes de refinanciación de hasta 36 meses.

El debate llega después de que 133 diputados respaldaran el emplazamiento de las comisiones. Entre quienes acompañaron aparecieron, además de los bloques opositores, legisladores de espacios provinciales y sectores que en otras oportunidades respaldaron iniciativas del Gobierno.

La reforma electoral, sin fecha en el Senado

La situación es distinta en la Cámara alta.

Después de sancionar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —que deberá volver a Diputados por las modificaciones introducidas— y el proyecto de Zonas Frías, el Senado afronta una semana con menor actividad.

La principal cuenta pendiente del oficialismo es la reforma electoral. Aunque Patricia Bullrich había anticipado que el debate volvería a ponerse en marcha, por ahora no existe una nueva convocatoria de comisión para avanzar con el proyecto.

El principal punto de conflicto es el futuro de las PASO. Sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales que resultan claves para construir mayorías no acompañan hasta el momento la eliminación o suspensión del sistema para las elecciones de 2027.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo incluye además modificaciones al financiamiento de los partidos políticos y otros cambios en el régimen electoral, pero el oficialismo todavía no logró reunir los acuerdos necesarios para destrabar su tratamiento.