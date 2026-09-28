Malvinas: el Gobierno busca aprobar en octubre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El Gobierno nacional buscará avanzar durante los primeros días de octubre con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto comenzará a debatirse este miércoles en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es conseguir dictamen el 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.

La propuesta fue enviada al Congreso por el presidente Javier Milei el 17 de septiembre y, según el Gobierno, se apoya en tres ejes: sancionar a quienes exploten recursos naturales sin autorización, generar incentivos para que cesen esas actividades y darle al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas.

Penas de hasta 20 años

Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones para quienes participen de la explotación de recursos en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa amplía el régimen vigente, que estaba concentrado principalmente en hidrocarburos, para alcanzar distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

Entre las sanciones contempladas aparecen penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones para operar en territorio argentino y consecuencias económicas para empresas o personas involucradas.

El Gobierno viene endureciendo su posición en este terreno. Durante septiembre inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas humanas y jurídicas que, según la Casa Rosada, estarían vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las islas sin autorización argentina.

Un Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto también propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar políticas de defensa, seguridad, inteligencia, política exterior y economía frente a cuestiones consideradas estratégicas.

Además, contempla un régimen de protección de infraestructuras críticas y nuevas herramientas para la defensa aeroespacial y marítima.

La iniciativa surgió en medio del avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas, que el Gobierno argentino considera una explotación ilegítima de recursos bajo soberanía reclamada por el país.

Milei volvió a colocar el tema Malvinas en el centro de su agenda internacional la semana pasada, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía y afirmó que Argentina adoptará medidas propias para defender sus intereses.