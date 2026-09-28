“Siete intentos de golpe” y 20 mil “terroristas”: las explosivas definiciones de Milei



El presidente Javier Milei aseguró que su Gobierno enfrentó “siete intentos de golpes de Estado” y afirmó que durante este año fueron deportados del país “20 mil terroristas”, durante una entrevista con Luis Majul emitida por LN+.

Al repasar las dificultades que, según su interpretación, atravesó su gestión, Milei mencionó iniciativas legislativas contra el equilibrio fiscal y siete pedidos de juicio político.

“Los siete intentos de juicios políticos fueron siete intentos de golpes de Estado”, sostuvo el mandatario durante su participación en La Cornisa.

En el mismo tramo de la entrevista, Milei afirmó: “Los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil”.

La declaración sobre las deportaciones, sin embargo, no coincide con la caracterización utilizada por los propios datos oficiales disponibles.

El Ministerio de Seguridad Nacional informó el 18 de septiembre que desde febrero más de 20.000 extranjeros fueron expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos por no cumplir con los requisitos establecidos para ingresar o permanecer en la Argentina. El comunicado oficial no identifica a esas personas como “terroristas”.

Según Seguridad, los operativos alcanzaron, entre otros casos, a extranjeros con antecedentes, personas con documentación irregular, ingresos que no cumplían las condiciones migratorias y ciudadanos sobre quienes pesaban órdenes de expulsión.

Milei ya había utilizado anteriormente la expresión “golpe de Estado” para describir las acciones políticas y legislativas contra su administración. A comienzos de septiembre sostuvo que durante 2025 sectores opositores buscaron quebrar el equilibrio fiscal mediante leyes, pedidos de juicio político y movilizaciones.

Las nuevas declaraciones se produjeron durante una extensa entrevista con Majul, en la que el Presidente también habló sobre la economía, las PASO, Patricia Bullrich, las elecciones de 2027 y las medidas de seguridad adoptadas en la Quinta de Olivos.