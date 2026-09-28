“Están pidiendo gente más pobre”: Milei rechazó una devaluación y defendió el dólar



El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su Gobierno, negó que la Argentina se encuentre en recesión y cuestionó con dureza a quienes reclaman un tipo de cambio más alto. El mandatario sostuvo que la economía atraviesa “una desaceleración del ritmo de expansión”, pero rechazó que pueda hablarse de un escenario recesivo.

“La economía está teniendo grandes cambios estructurales. Hay sectores que se expanden y sectores que se contraen”, afirmó.

“Están pidiendo gente más pobre”

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista estuvo vinculado al valor del dólar.

Milei cuestionó a quienes sostienen que el tipo de cambio está atrasado y reclaman una corrección hacia arriba.

“Son unos cobardes porque piden tipo de cambio alto y están pidiendo gente más pobre”, sostuvo.

Según explicó, una devaluación implica una caída del salario medido en dólares y, por lo tanto, una pérdida de poder adquisitivo.

“Están pidiendo bajar los salarios, pero como son cobardes, no lo dicen”, agregó.

El Presidente vinculó esas críticas con sectores de la oposición y economistas que advierten sobre un atraso cambiario y una pérdida de competitividad.

Milei insiste en que no hay recesión

El mandatario también rechazó las interpretaciones que ubican a la economía argentina en una fase recesiva.

Sostuvo que la apertura económica y los cambios estructurales provocan que algunos sectores pierdan peso mientras otros ganan participación, y aseguró que el consumo se encuentra en niveles elevados.

Sin embargo, los últimos datos oficiales muestran señales de enfriamiento.

El Estimador Mensual de Actividad Económica de julio registró una caída desestacionalizada del 2,9% frente a junio y una baja interanual del 1,4%. Además, el PBI del segundo trimestre cayó 0,6% respecto de los primeros tres meses del año, aunque se mantuvo 2% por encima del mismo período de 2025.

Milei atribuyó parte de la desaceleración al contexto internacional y mencionó particularmente la tensión en el estrecho de Ormuz y la suba del precio del petróleo.

Pese a esos indicadores, ratificó que el Gobierno no prevé modificar su programa económico.