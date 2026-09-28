Nafta en Salta: cargar 50 litros puede costar hasta $4.350 más según la estación

Después del aumento aplicado durante el fin de semana, el precio de los combustibles muestra diferencias importantes entre estaciones de servicio de la ciudad de Salta.

Un relevamiento realizado este lunes por Pelo y Barba por Aries encontró que el litro de nafta Súper puede costar entre $2.229 y $2.316, una brecha de $87 por litro entre los puntos consultados.

Entre las estaciones relevadas, YPF de Bolívar y España mantiene la Súper en $2.229, mientras que en otra estación de la misma bandera, en la zona del Portezuelo, el valor asciende a $2.235.

Las diferencias se amplían al comparar compañías: en Refinor de la zona de la Terminal se relevó un precio de $2.231; en Axion de Mendoza y Santa Fe, $2.309; y en Shell de la zona de la Terminal, $2.316.

Esto significa que completar un tanque de 50 litros puede representar una diferencia de hasta $4.350, tomando como referencia el menor y el mayor precio encontrados durante el relevamiento.

También aparecen diferencias dentro de YPF para el gasoil: el Diesel 500 cuesta $2.415 en Bolívar y España y $2.425 en la zona de la Terminal, una diferencia de $10 por litro.