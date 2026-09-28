Tormentas, obras y animales sueltos: el mapa de riesgos en las rutas de Salta este lunes

Las rutas de Salta permanecen mayormente habilitadas y transitables este lunes 28 de septiembre, aunque las condiciones meteorológicas y el estado de distintos tramos obligan a circular con precaución, según los informes actualizados de la Subsecretaría de Defensa Civil.

Entre las rutas nacionales, se anticipan tormentas con una probabilidad del 80% en Metán, La Caldera y Salta Capital, sectores atravesados por las rutas nacionales 9 y 34. En Cafayate, donde pasan las RN40 y RN68, la probabilidad de tormentas alcanza el 50%.

En el norte provincial, las RN34 y RN50 en Orán y las RN34, RN81 y RN86 en San Martín se encuentran transitables, aunque las temperaturas máximas previstas llegan a 40°C. Para la RN51, en Los Andes, se informaron vientos de 31 km/h.

Defensa Civil advirtió además que en los sectores con obras se debe circular con luces encendidas y velocidad reducida, mientras que ante tormentas se recomienda aumentar la distancia entre vehículos y no intentar cruzar cauces o vados con agua.

Animales, barro y pozos en rutas provinciales

El panorama es más complejo en algunos caminos provinciales. En Orán, las rutas provinciales 13, 19 y 18 presentan animales sueltos sobre la calzada, mientras que en la zona de Isla de Cañas se recomendó reducir la velocidad por las condiciones del camino.

En Anta también se informó presencia de animales sobre las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41, y en la RP20, en inmediaciones del Parque Nacional El Rey, existen pozos, desvíos por obras y sectores con calzada irregular.

En Metán, las RP43 y RP45 presentan baches y barro en sectores bajos, mientras que caminos de Rivadavia Banda Sur registran pozos y calamina.

En Cafayate, las RP6, RP56 y RP42 presentan sectores con calamina, pozos y acumulación de arena. También se pidió precaución sobre la RP44 por ripio y viento.

Niebla y riesgo por tormentas en los Valles

En Chicoana, sobre la RP33, se reportó niebla densa con visibilidad aproximada de 60 metros, además de lluvias y viento. La recomendación es utilizar luces bajas y reducir considerablemente la velocidad.

Para La Viña, el informe señala precaución en la RP6 y en la RP47, en la zona del Cañón del Juramento, por sectores de ripio, pozos y vados con agua.

En Rosario de Lerma continúan trabajos sobre la RP94, con desvíos y maquinaria vial en actividad.

En la Puna, se aconseja especial cuidado sobre la RP27 hacia Tolar Grande y la RP129 hacia el Salar del Hombre Muerto, donde se recomienda circular en vehículos 4x4 y llevar combustible adicional.

También se mantiene la advertencia sobre la Circunvalación Norte de Salta, que está habilitada pero presenta obras en el acceso norte y desvíos señalizados. La velocidad máxima indicada es de 60 km/h.

Defensa Civil mantiene una alerta por tormentas y viento fuerte en los Valles y el Valle de Lerma, con posibilidad de interrupciones temporarias por lluvias.