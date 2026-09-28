Día del empleado de comercio: alertan que crecen las jornadas reducidas y el trabajo informal



En el Día del Empleado de Comercio, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, alertó en Pelo y Barba sobre la situación laboral del sector y advirtió por el crecimiento de las jornadas reducidas, el pluriempleo y formas de contratación que, según sostuvo, profundizan la precarización.

“Ya se está observando casi un 20% de compañeras y compañeros que tenían jornada completa y los están pasando a jornada reducida”, aseguró Guerrero. Según explicó, algunos trabajadores pasan inicialmente de ocho a seis horas, luego a cuatro y, en determinados casos, reciben propuestas para continuar la relación bajo la figura del monotributo.

“Primero lo pasan a seis horas, después lo pasan a cuatro horas, después, como muchos casos que se están dando, directamente le dicen: acepte monotributista”, sostuvo.

Guerrero advirtió que ese cambio implica para el trabajador perder derechos asociados a una relación laboral formal, entre ellos la obra social, los aportes a la seguridad social y la cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo.

“Pagan menos, cobran menos, lo precarizan más y esa es la realidad que se está viviendo lamentablemente en el día a día”, afirmó.

“Basta recorrer el microcentro”

El referente sindical también vinculó la situación laboral con las dificultades que atraviesan los comercios.

Guerrero aseguró que Salta no es ajena al cierre de establecimientos y señaló que basta recorrer el microcentro capitalino para advertir locales que bajaron sus persianas.

Entre las causas mencionó la caída de las ventas, el costo de los alquileres y la pérdida de capacidad de consumo de los asalariados. En ese marco, sostuvo que la recuperación salarial tiene una incidencia directa sobre la actividad comercial porque los ingresos de los trabajadores vuelven mayoritariamente al consumo.

Día del Empleado de Comercio: “El espíritu es que descansen”

La entrevista se realizó en el marco del Día del Empleado de Comercio. Guerrero recordó que los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 130/75 están exceptuados de prestar tareas durante la jornada y remarcó que el objetivo de la norma es garantizarles un día de descanso.

“El espíritu de la ley y lo que nosotros buscamos es que el compañero y la compañera tengan un día de descanso, que se lo merecen”, expresó.

El sindicato organizó además una jornada destinada a afiliados en su camping de Atocha, con actividades familiares, sorteos y espectáculos.