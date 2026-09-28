Aeropuerto de Salta: operación normal este lunes, con un vuelo a Asunción cancelado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera este lunes 28 de septiembre con actividad normal en la mayoría de sus vuelos, de acuerdo con la programación actualizada durante la mañana.

Entre los arribos previstos figuran servicios provenientes de Aeroparque, Ezeiza y operaciones vinculadas a Proyectos Mineros, mientras que los primeros vuelos comerciales de la jornada aterrizaron sin inconvenientes.

La principal novedad es la cancelación del vuelo ZP 860 procedente de Asunción, que tenía previsto arribar a Salta a las 12:40.

La misma situación afecta al servicio de regreso: el vuelo ZP 861 con destino a Asunción, programado para las 13:10, también figura como cancelado.

El resto de los vuelos visibles en la programación hacia Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además de los servicios especiales, se encuentran programados o en horario.

La información disponible fue actualizada alrededor de las 8:25 de este lunes. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse a la terminal.