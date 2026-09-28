Riesgo extremo de incendios forestales en Salta: tres zonas bajo alerta este lunes
La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este lunes 28 de septiembre el índice meteorológico de peligro de incendios forestales se encuentra en nivel extremo en Salta Capital, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas, incluida la quema de pastizales y residuos. También pidieron no arrojar colillas de cigarrillos, vidrios ni materiales inflamables en zonas rurales o de monte.
Además, aconsejaron no realizar fogatas ni asados, mantener despejado el entorno de las viviendas y retirar ramas secas, hojas o materiales combustibles.
En caso de detectar humo o un foco de incendio, Defensa Civil pidió alejarse de la zona y dar aviso inmediato a las autoridades. Para quienes residan en áreas rurales, también recomendó preparar un plan de evacuación y tener lista una mochila de emergencia.