Pasos fronterizos habilitados, pero con calor extremo, tormentas y ráfagas de hasta 75 km/h

Los principales pasos fronterizos de la región se encuentran habilitados este lunes 28 de septiembre, aunque las condiciones meteorológicas obligan a extremar precauciones por altas temperaturas, tormentas y fuertes vientos, según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

En la frontera con Bolivia, el cruce de Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 19, con una máxima prevista de 41°C, viento de 26 km/h y 80% de probabilidad de tormentas. El Puente Internacional de Aguas Blancas está habilitado las 24 horas y presenta las mismas condiciones meteorológicas.

El paso Salvador Mazza también permanece habilitado durante las 24 horas para el cruce por puente. Allí se espera una máxima de 39°C y viento de 38 km/h.

En Los Toldos, el paso está abierto las 24 horas, aunque se advierte sobre riesgo de lluvias y tormentas en zona montañosa. La temperatura máxima prevista es de 29°C y los vientos alcanzarán los 36 km/h.

Chile: Sico y Jama abiertos, Socompa solo para trenes

El Paso de Sico se encuentra habilitado entre las 9 y las 19, con cielo soleado, temperaturas de entre -1°C y 15°C y viento de 27 km/h.

El Paso de Jama, en Jujuy, también está habilitado para toda clase de vehículos, pero se registran vientos de hasta 75 km/h y temperaturas que oscilarán entre -2°C y 17°C.

En cambio, Socompa continúa habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario. No está permitido el paso de vehículos ni peatones. Para la zona se pronostican ráfagas de 75 km/h y 80% de probabilidad de lluvias.

Misión La Paz: 44°C y fuertes vientos

En el límite entre Argentina y Paraguay, el paso Misión La Paz funciona de 7 a 20 para vehículos y peatones.

Es uno de los puntos con condiciones más exigentes de la jornada: se prevé una máxima de 44°C y viento de 51 km/h. Defensa Civil recomendó hidratación constante, uso de protector solar y gorro, además de reducir la velocidad ante las ráfagas.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de los cruces antes de viajar, llevar la documentación correspondiente y extremar precauciones ante posibles cambios meteorológicos.