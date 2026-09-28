Recibirse de policía ya no asegura el ingreso a la fuerza: “Dependerá de las vacantes y el presupuesto”

Terminar la carrera en la Escuela de Cadetes o en las Escuelas de Suboficiales ya no significará ingresar automáticamente a la Policía de Salta. Los egresados quedarán sujetos a un orden de mérito y deberán esperar que existan vacantes y disponibilidad presupuestaria para ser incorporados.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Ignacio Vilches, explicó en Pelo y Barba, que el nuevo sistema busca ordenar el ingreso a la fuerza y, al mismo tiempo, mejorar la formación y selección del personal.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 1061 del Ministerio de Seguridad, publicada el 21 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.

La norma dispone que completar el plan de estudios de los institutos de formación policial “no garantiza el ingreso automático” a la planta permanente. Una vez recibidos, los aspirantes pasarán a una modalidad de reserva hasta que puedan ser convocados.

“Lo que busca esto es poder trabajar en el perfeccionamiento de las escuelas, tanto de oficiales como de suboficiales, para incorporar la mejor gente, la gente con vocación de servicio”, sostuvo Vilches.

El presupuesto será determinante

Consultado sobre las razones del cambio, el funcionario reconoció que el aspecto económico ocupa un lugar central.

“En primer motivo es una cuestión presupuestaria”, afirmó. Según explicó, el número de incorporaciones se determinará anualmente a partir de las bajas producidas dentro de la Policía y de las posibilidades financieras de la Provincia.

La Resolución 1061 establece precisamente que el cupo anual deberá contar con autorización de la Coordinación Administrativa de la Gobernación y del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

“No hay un número específico. Es dinámico”, indicó Vilches. Cada año, Recursos Humanos de la Policía deberá analizar las bajas existentes y, en función de ellas y del presupuesto disponible, establecer cuántos nuevos efectivos podrán ingresar.

Habrá un orden de mérito

Otro cambio central será la creación de un Orden de Mérito General entre los egresados.

Para confeccionarlo se tendrán en cuenta el promedio académico, la aptitud policial y la conducta. Los futuros ingresos deberán respetar ese ranking hasta completar las vacantes autorizadas.

Esto significa que dos personas podrán terminar y aprobar la carrera pero no necesariamente ser incorporadas al mismo tiempo.

Mientras permanezcan en reserva, los egresados podrán realizar cursos voluntarios de perfeccionamiento en distintas especialidades policiales.

Vilches destacó que también podrán buscar otro empleo mientras esperan ser convocados.

“Que puedan tener la libre disponibilidad de tener otro trabajo alternativo hasta que podamos llamar para su incorporación”, explicó.

La cantidad de policías está estancada

Durante la entrevista, el secretario de Seguridad reconoció además que la cantidad de efectivos policiales permanece prácticamente sin crecimiento desde hace varios años.

“Es un número estanco desde hace varios años”, afirmó.

Según señaló, desde el Ministerio de Seguridad y la Policía ya analizan la posibilidad de ampliar paulatinamente el recurso humano ante el crecimiento territorial de la provincia y las nuevas modalidades delictivas.

Entre las áreas que requieren personal especializado mencionó narcotráfico, ciberseguridad y delitos complejos. Sin embargo, volvió a condicionar cualquier incremento a las posibilidades económicas de la Provincia.

“Eso está sujeto obviamente a las condiciones económicas que tenga la provincia para poder incorporar personal”, señaló.

La nueva modalidad alcanza a las escuelas de formación de la Policía de Salta y no necesariamente al Servicio Penitenciario. Vilches aclaró que esa institución depende de otra área del Gobierno provincial y dijo desconocer si adoptará un sistema similar.