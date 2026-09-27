Descacharrado contra el dengue: este lunes el operativo llegará a barrio Vicente Solá

La Municipalidad de Salta realizará este lunes 28 de septiembre un nuevo operativo de descacharrado para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Esta vez, las tareas se concentrarán en barrio Vicente Solá, en la zona norte de la ciudad.

El recorrido se desarrollará de 8 a 12 y abarcará las manzanas comprendidas entre avenida Bolivia, avenida Pachi Gorriti, Ruy Díaz de Guzmán y Coronel Luis Borja Díaz.

Los vecinos deberán sacar durante la mañana recipientes, neumáticos, chatarra y otros elementos que puedan acumular agua. No se retirará basura domiciliaria.

Desde el municipio pidieron no colocar los objetos en la vereda el día anterior para evitar la formación de microbasurales.

El operativo forma parte de una serie de intervenciones preventivas. El viernes se recorrieron unas 60 manzanas de los barrios Universitario y Parque Belgrano, donde se retiraron elementos en desuso que podían convertirse en criaderos de mosquitos.