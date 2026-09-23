Salta necesita entre 14 y 15 donantes de órganos por año y todavía está por debajo

Salta necesita aumentar la cantidad de donantes de órganos y tejidos para alcanzar los niveles esperados de acuerdo con su población. Así lo señaló el director del CUCAI Salta, Luis Canelada, quien estimó que la provincia debería terminar el año con entre 14 y 15 donantes.

Canelada explicó que la donación continúa siendo un desafío y remarcó la importancia de generar conciencia entre la población. “La donación en general no es tan fácil. Salta debería tener un donante por millón de habitantes. O sea que estaríamos hablando de que a fin de año deberíamos tener 14 o 15 donantes, y estamos por debajo de la necesidad”, sostuvo.

El funcionario destacó también el trabajo que realizan permanentemente los equipos del CUCAI y agradeció especialmente a las familias que acompañan los procesos de donación.

“Siempre, primero que nada, hay que agradecer a la familia de todos los donantes, no solamente de médula ósea, sino de órganos y tejidos”, expresó.

Canelada se refirió además al operativo multiorgánico realizado este miércoles, en el que trabajaron de manera conjunta profesionales salteños y equipos provenientes de Buenos Aires, estos últimos convocados específicamente por la ablación hepática.

“Trabajaron muy bien todos los equipos, toda la coordinación y la logística”, destacó el titular del organismo.

Jornada para sumar donantes de médula ósea

En paralelo al operativo, este miércoles se desarrolló en Salta una jornada de concientización y captación de potenciales donantes de médula ósea.

Canelada destacó que la provincia presenta buenos indicadores en este campo y aseguró que Salta ocupa el quinto lugar entre 22 provincias en materia de médula ósea.

“Creo que estamos bastante bien”, señaló, y atribuyó parte de ese resultado al trabajo permanente del personal del CUCAI. El objetivo de la actividad de este miércoles es continuar concientizando sobre la importancia de la donación y sumar potenciales donantes al registro.

La jornada se desarrolló además en una fecha atravesada por un nuevo procedimiento de ablación, circunstancia que Canelada aprovechó para reiterar el reconocimiento a las familias que, en momentos especialmente difíciles, hacen posible la donación de órganos y tejidos.