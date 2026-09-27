La Municipalidad sumó 31 vehículos y máquinas para reforzar servicios en la ciudad

La Municipalidad de Salta incorporó 31 vehículos y máquinas que serán destinados a distintas áreas operativas con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta en servicios y trabajos diarios en la ciudad.

La nueva flota está compuesta por 2 camiones, 15 motocicletas, 3 máquinas viales y 11 camionetas. Los equipos fueron presentados en el Centro Cívico Municipal y serán distribuidos entre dependencias que realizan tareas en territorio.

Durante la presentación, el intendente Emiliano Durand señaló que la incorporación busca que los trabajadores municipales cuenten con más herramientas para atender reclamos, realizar controles y avanzar en trabajos sobre calles y otros servicios.

El jefe de Gabinete, Juan Chalabe, agregó que los vehículos serán utilizados para controles, reparaciones y atención de requerimientos vecinales, además de continuar ampliando el parque automotor municipal.

Durand también vinculó parte de la preparación operativa con eventuales contingencias climáticas y afirmó que el municipio viene reforzando recursos para responder ante ese tipo de escenarios.