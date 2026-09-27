Riesgo de incendios: Salta mantiene recorridos preventivos este domingo

La Municipalidad de Salta mantiene este domingo las tareas de prevención ante el riesgo de incendios forestales, en un contexto de altas temperaturas, baja humedad y posibilidad de ráfagas de viento.

El operativo fue reforzado durante el fin de semana ante condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego. Desde el área de Protección Ciudadana advirtieron que la combinación de calor, poca humedad y viento incrementa el peligro de incendios.

Bomberos y personal municipal realizan recorridos preventivos en sectores considerados críticos y cuentan con unidades preparadas para actuar ante eventuales focos. Obras Públicas también puso a disposición una cisterna para reforzar la capacidad de respuesta.

Desde el municipio pidieron evitar quemas y cualquier tipo de fuego al aire libre. Ante la presencia de humo o un incendio, se recomienda comunicarse con el 105 o el 911, indicando la ubicación precisa.