Salta y Río de Janeiro tendrán vuelos directos desde diciembre: días y horarios

Salta y GOL Linhas Aéreas firmaron un convenio para impulsar la nueva conexión directa con Río de Janeiro, que comenzará a operar el próximo 17 de diciembre con dos frecuencias semanales.

El acuerdo fue formalizado durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y el gerente de Desarrollo Internacional de GOL, Luciano Arizaga. La agenda conjunta apunta a promocionar la ruta y facilitar su comercialización entre agencias y operadores turísticos.

Los vuelos desde Brasil saldrán los jueves y domingos a las 21:45 y llegarán a Salta a la 1:30 del día siguiente. En sentido inverso, las partidas desde Salta serán los lunes y viernes a las 2:30, con arribo a Río de Janeiro previsto para las 6.

La Provincia busca aprovechar la nueva ruta para captar visitantes brasileños y promocionar atractivos vinculados con la gastronomía, la Ruta del Vino, la naturaleza y la cultura salteña. Antes de la firma ya se habían realizado capacitaciones al equipo comercial de la aerolínea sobre la oferta turística local