Turismo aéreo: 6,1 millones de viajeros dejaron un movimiento de US$7.663 millones

El turismo internacional por vía aérea movilizó a 6,1 millones de viajeros durante 2024 y generó un movimiento económico de US$7.663 millones, de acuerdo con un informe elaborado por FUTURA Consultora de Aviación y Desarrollo Sostenible.

El estudio, difundido esta semana, analiza la actividad registrada en los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina y muestra una fuerte diferencia entre el turismo receptivo y los viajes de residentes argentinos al exterior.

Durante 2024 ingresaron al país por vía aérea 2,76 millones de turistas extranjeros, un 3% más que durante el año anterior.

Cada visitante gastó en promedio US$1.022, lo que generó un impacto económico de aproximadamente US$2.821 millones.

Los principales rubros beneficiados fueron gastronomía y alojamiento, que concentraron más de la mitad del gasto realizado por los visitantes.

Más argentinos viajaron al exterior

En sentido contrario, 3,35 millones de residentes argentinos viajaron fuera del país en avión, un incremento del 16% respecto de 2023.

El gasto promedio alcanzó los US$1.445 por persona y el desembolso total llegó a US$4.842 millones.

De esta manera, el turismo emisivo representó el 55% del movimiento internacional, frente al 45% correspondiente al turismo receptivo.

La diferencia entre el dinero que ingresó por los turistas extranjeros y el gasto de argentinos fuera del país dejó una balanza turística aérea negativa de US$2.021 millones.

Una actividad concentrada

Buenos Aires concentró el 88% del tráfico turístico internacional por vía aérea.

Junto con Córdoba y Mendoza, las tres terminales representaron el 97% de los 6,1 millones de viajeros analizados.

Mendoza fue la única de las principales terminales con saldo turístico positivo: recibió más extranjeros de los residentes que salieron al exterior.

El informe destacó además el papel de la red aeroportuaria para conectar destinos del interior, entre ellos Salta, Bariloche, Iguazú, El Calafate, Ushuaia y Puerto Madryn, con el mercado internacional.

El estudio sostiene que esa conectividad genera impacto sobre hotelería, gastronomía, transporte, comercio y empleo, y permite distribuir parte de la actividad turística hacia las economías regionales.