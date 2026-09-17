El Niño obliga a cerrar la Garganta del Diablo por al menos 40 días

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, permanecerá cerrada al público ante el aumento del caudal del río y las previsiones de nuevas crecidas durante las próximas semanas.

La medida fue adoptada de manera preventiva por la Administración de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina, ante las advertencias meteorológicas e hidrológicas vinculadas con las intensas precipitaciones en la cuenca y los efectos del fenómeno El Niño.

El operativo contempla el desmontaje de los pisos y las barandas metálicas de las pasarelas que permiten acceder al balcón de la Garganta del Diablo. Las estructuras serán trasladadas a tierra firme para evitar que una crecida pueda dañarlas o arrastrarlas.

Sobre el río permanecerán únicamente los pilotes de cemento sobre los que luego deberán reinstalarse las estructuras.

Según los últimos reportes, el caudal del río Iguazú llegó a superar los 6.500 metros cúbicos por segundo, después de registrarse más de 300 milímetros de lluvia en sectores del estado brasileño de Paraná.

¿Cuándo volverá a abrir?

El plazo inicialmente informado es de al menos 40 días, aunque la reapertura no será automática.

Las autoridades deberán evaluar el comportamiento del río y las condiciones de seguridad antes de comenzar con la reinstalación de las pasarelas y permitir nuevamente el ingreso de visitantes.

Mientras tanto, el cierre afecta únicamente al circuito de la Garganta del Diablo. El Parque Nacional Iguazú continúa abierto y permanecen disponibles, entre otros, los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y otros atractivos del área Cataratas.

El retiro preventivo busca evitar daños como los registrados en crecidas anteriores, cuando la fuerza del río destruyó sectores de las pasarelas y obligó a mantener cerrado durante meses el acceso al principal salto de las Cataratas.