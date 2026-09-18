San Lorenzo se mostró al mundo: 22 medios internacionales visitaron el municipio

Periodistas y representantes de diarios, revistas y plataformas digitales recorrieron atractivos, alojamientos y servicios del municipio.
Turismo18/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Veintidós medios internacionales visitaron San Lorenzo para conocer de primera mano sus principales atractivos, su oferta de alojamiento y los servicios destinados a quienes llegan al municipio.

La recorrida reunió a representantes de diarios, revistas y plataformas digitales de distintos países, en una acción orientada a ampliar la difusión de San Lorenzo fuera de la Argentina.

Durante la visita, los comunicadores recorrieron diferentes puntos turísticos y tomaron contacto con propuestas vinculadas al alojamiento y los servicios que ofrece la localidad.

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La iniciativa apunta a que esos medios puedan generar contenidos sobre San Lorenzo en sus respectivos países y plataformas, ampliando así la exposición del destino ante potenciales visitantes internacionales.

Desde el municipio destacaron que la acción forma parte de una estrategia para fortalecer el posicionamiento turístico de San Lorenzo y dar mayor visibilidad a su oferta natural, gastronómica y de hospedaje.

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