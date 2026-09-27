Paso de Sico cerrado y alerta por calor extremo en los cruces fronterizos del norte
Los pasos fronterizos del norte presentan este domingo condiciones dispares, con Paso Sico cerrado por mal tiempo, Jama habilitado y temperaturas extremas en los cruces con Bolivia y Paraguay.
En la conexión con Chile, Paso Sico permanece inhabilitado por condiciones meteorológicas adversas. La temperatura prevista oscila entre -1° y 19°, con viento de 24 km/h.
El Paso Socompa, en tanto, continúa habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario y no permite el paso de vehículos. Allí se esperan ráfagas de hasta 65 km/h.
Por su parte, Paso de Jama está habilitado de 9 a 19:15 para todo tipo de vehículos, con una máxima prevista de 20° y vientos de 56 km/h.
Calor extremo en la frontera con Bolivia
Los cruces hacia Bolivia se encuentran habilitados, pero las condiciones estarán marcadas por temperaturas muy elevadas.
En Aguas Blancas, el servicio de chalanas funciona de 7 a 19 y se espera una máxima de 41°. El puente internacional permanece habilitado durante las 24 horas, al igual que el paso de Salvador Mazza, donde también se prevén 41°.
Los Toldos opera las 24 horas y presenta condiciones más moderadas, con una máxima estimada de 30°.
Hasta 45° en Misión La Paz
El paso internacional Misión La Paz-Pozo Hondo, que conecta con Paraguay, está habilitado de 7 a 20. El informe anticipa una máxima de 45°, cielo soleado y viento de 31 km/h.
Ante las altas temperaturas, se recomienda mantener hidratación constante, utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada durante las horas de mayor calor.