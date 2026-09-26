Retiraron dos kioscos y limpiaron un canal con residuos y colchones

La Municipalidad de Salta retiró dos kioscos instalados en sectores no habilitados de barrio Solidaridad y realizó tareas de limpieza en el canal pluvial ubicado en Esteco y Tucumán.

Los operativos sobre los kioscos se realizaron en espacios públicos ocupados de manera indebida, entre ellos una platabanda. En paralelo, cuadrillas municipales intervinieron el canal y retiraron distintos residuos y objetos, incluidos colchones.

Desde el municipio señalaron que los trabajos forman parte de las acciones para recuperar y reacondicionar espacios públicos. El director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez, indicó que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y orden para los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se recuperaron casi seis hectáreas de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.