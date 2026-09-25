La Sub-19 cayó por penales ante Paraguay y se quedó con la medalla de plata

La Selección Argentina Sub-19 firmó una destacada campaña en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aunque debió conformarse con la medalla plateada tras una definición dramática en el estadio de Newell's Old Boys.

En un encuentro cerrado, táctico y disputado con dientes apretados, el equipo dirigido por Diego Placente dominó las acciones durante los primeros pasajes y generó las situaciones más claras de peligro —con intervenciones clave sobre los intentos de Ian Subiabre y Matías Satas—, pero careció de la precisión necesaria en el último tercio de la cancha para romper el cero frente a un combativo combinado paraguayo.

El aliento incesante de las tribunas, que transformaron la tarde rosarina en una auténtica fiesta con cánticos y color, empujó a los juveniles albicelestes a buscar el triunfo hasta el último minuto reglamentario.

Sin embargo, tras agotar el tiempo regular sin ventajas en el marcador, la suerte se decantó del lado visitante en la tanda de penales, donde la Albirroja se impuso por 5 a 4. Pese a la amargura lógica del desenlace, el representativo nacional cerró un torneo de alto nivel competitivo que ratifica el trabajo de las divisiones formativas y asegura un valioso podio continental para el deporte argentino.

(Con información de TyC)