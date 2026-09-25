Manchester City fue declarado culpable de violar el fair play financiero y podría ser incluso expulsado de la Premier League

El conjunto "Celeste" ha sido declarado culpable de casi todos los cargos relacionados con el incumplimiento de las normas financieras.

De los 115 cargos por los que se inició la investigación en febrero del 2023, solo uno quedó exceptuado, aunque no está claro cuál quedó afuera de discusión, ya que se prefirió no hacerlo público, señala The Athletic.

La Premier League acusó al City de múltiples infracciones de las normas financieras y de no cooperar con la investigación posterior. Se alegó que dichas infracciones se produjeron a lo largo de un periodo de 14 años. El club ya anunció que apelará.

El club fue acusado de no presentar información financiera precisa durante nueve temporadas, desde la 2009-10 hasta la 2017-18, así como de no facilitar detalles completos sobre la remuneración de su exentrenador Roberto Mancini entre las temporadas 2009-10 y 2012-13.

El veredicto podría conllevar diversas sanciones, incluidas importantes deducciones de puntos, multas económicas e incluso el descenso de categoría. Las deducciones de puntos podrían aplicarse incluso a temporadas anteriores, lo que aumenta la posibilidad de que al City se le retiren sus títulos de la Premier League.

Las posibles sanciones se detallan en la regla W.51 del reglamento de la Premier League, que contempla diversas opciones que el panel puede considerar si se determina que el City ha infringido las normas.

Las sanciones van desde una amonestación y multas hasta la deducción de puntos, e incluso la expulsión de la Premier League. Cualquier deducción de puntos podría aplicarse en el momento de tomar la decisión o de forma retroactiva, lo que aumenta la posibilidad de que el City sea despojado de sus títulos.